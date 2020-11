Le Premier ministre a présenté les travaux effectués sur le retour des personnes capturées

Le Premier ministre Nikol Pashinyan continue de rencontrer les membres des familles de militaires et de civils qui ont été capturés et portés disparues pendant la guerre d’Artsakh.

Le Premier ministre a de nouveau fourni des informations sur le travail effectué par la participation de la République d’Artsakh et avec la médiation de la Fédération de Russie et du Comité international de la Croix-Rouge, sur l’échange de prisonniers et la recherche de personnes portées disparues, a écouté les préoccupations des membres des familles et a répondu à leurs questions.