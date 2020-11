Nikol Pashinyan a accordé une interview à l’agence de presse russe TASS.

La traduction de l’interview est présentée ci-dessous :

TASS - Tout d’abord, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous remercier d’avoir pris le temps de donner une interview à l’agence russe TASS pendant cette période assez difficile. Conformément à la déclaration tripartite du 9 novembre, un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé le long de la ligne de contact au Haut-Karabakh et le long du couloir de Lachin, dont la durée est fixée à cinq ans avec possibilité de prolongation automatique pour les cinq prochaines années. Sur la base de quoi cette période de cinq ans est-elle déterminée et que doit-on faire pendant cette période ?

Premier ministre Nikol Pashinyan- Il s’agit d’un accord politique. Sur une période de cinq ans, bien entendu, il est nécessaire de parvenir à créer des garanties de sécurité et de stabilité dans la région. Mais comme le conflit du Karabakh est prolongé, je ne pense pas que le mandat des soldats de la paix russes soit limité à cinq ans. Autrement dit, la période de cinq ans est le début du processus, comme vous l’avez déjà dit, il y a la possibilité d’un renouvellement automatique. Je pense qu’à l’heure actuelle, la question principale est d’assurer la stabilité au Haut-Karabakh et dans la région et d’assurer la sécurité des citoyens du Haut-Karabakh, et je pense et j’espère que les soldats de la paix russes agiront avec succès et seront en mesure de vraiment mettre en œuvre cette mission.

TASS - La déclaration trilatérale ne dit rien sur le statut du Haut-Karabakh. De plus, vous avez précisé plus tôt que le document n’implique pas une solution de fond à la question du Karabakh. Ainsi, le statut reste incertain. Quelles sont vos approches de la question du statut du Karabakh dans les conditions actuelles changées ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Vous savez, en fait, il y a un consensus, au moins parmi les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, et l’Arménie partage ce point de vue selon lequel le processus de négociation devrait se poursuivre dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE, et les questions qui ne sont pas résolues en une déclaration commune devrait faire l’objet de discussions au sein de la coprésidence du Groupe de l’OSCE à Minsk. Vous connaissez la position de l’Arménie sur le statut du Haut-Karabakh, et notre position, bien entendu, n’a pas changé.

TASS - Concernant le groupe de l’OSCE Minsk. Le premier point de la feuille de route que vous avez présentée indique que la reprise du règlement de paix du Haut-Karabakh doit se poursuivre précisément dans le cadre des coprésidents du Groupe de l’OSCE à Minsk. Comment maintenant, à votre avis, le processus de règlement devrait-il évoluer dans ce format ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - En fait, j’ai déjà répondu à cette question. Le processus de négociation doit être entièrement rétabli. Mais pour le moment, d’autres problèmes opérationnels doivent être résolus. Je veux dire un échange complet de prisonniers, de détenus. Il y a la question de soldats disparus, il y a la question de l’échange des corps des morts. Je pense que pour le moment, nous devrions nous concentrer sur ces questions.

Bien sûr, une certaine communication se fait en parallèle, nous communiquons avec les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE. Je suis en contact permanent avec le Président de la Russie. Nous avons récemment eu un entretien téléphonique avec le Président français Emmanuel Macron. Aux États-Unis, vous savez que qu’il y a un processus électoral et j’espère que le processus de travail complet avec les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE reprendra très bientôt.

TASS - La déclaration trilatérale que vous avez signée a provoqué de violentes manifestations en Arménie et appelle même à votre démission. Comment évaluez-vous la situation politique interne actuelle du pays et menace-t-elle de perturber les accords conclus ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Vous savez, nous avons des tensions politiques internes, mais la vérité est que les appels lancés par l’opposition n’ont pas reçu une large publicité dans la société arménienne. Et je pense que la question du pouvoir, qui a été formée par le peuple, ne peut être tranchée que par la volonté du peuple. Le fait est que les appels lancés par l’opposition ne reçoivent pas le soutien de la société arménienne. Cela doit être indiqué.

TASS - En ce qui concerne l’expression de la volonté du peuple, la forme la plus démocratique est les élections. Il y a également des appels à des élections législatives anticipées. Comment voyez-vous cela, comment évaluez-vous cette opportunité ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Désormais, la tâche principale du gouvernement et de toutes les forces politiques de la République d’Arménie devrait être le rétablissement de la stabilité et de la sécurité complètes de la République d’Arménie. Je veux dire non seulement la sécurité intérieure, mais aussi externe. J’ai publié une feuille de route pour une période de six mois, et au cours des six prochains mois, nous devons travailler pour stabiliser la situation. Je veux dire la situation politique, la situation sécuritaire, la stabilité économique. Après cela, nous consulterons notre société, notre peuple, nos forces politiques et prendrons une décision sur les événements et les étapes ultérieures, ce que nous devrions faire ensuite.

TASS - Comme vous l’avez dit, les humeurs protestataires ne sont pas soutenues par une partie importante de la société. Basé sur cela ...

Premier ministre Nikol Pashinyan - Cela ne veut pas dire que tout le monde est satisfait de la situation actuelle dans le contexte du conflit du Haut-Karabakh, de la situation au Haut-Karabakh, etc. Mais, pour être honnête, je ne suis pas non plus très content, nous sommes tous mécontents de la situation que nous avons. Mais nous devons comprendre quelles alternatives nous avons. Nous devons travailler non pas pour aggraver la situation, mais pour stabiliser la situation et l’améliorer. Et, comme je l’ai dit, je veux dire non seulement la stabilité et la sécurité internes, mais aussi externes, ainsi que la sécurité et la stabilité économiques, et nous devons nous concentrer sur ces questions.

Cela ne veut pas dire que le gouvernement croit que tout va bien et que tout est en ordre. Au contraire, nous pensons qu’il faut d’abord ne pas aggraver la situation, pas l’aggraver. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de nombreuses questions sur le retour des citoyens d’Arkhats - Haut-Karabakh dans leurs foyers. Il est nécessaire de fournir des garanties sociales aux citoyens du Haut-Karabakh et aux personnes qui ont perdu leur maison. Nous devons stabiliser la situation socio-économique en Arménie.

Malheureusement, comme dans le monde, la pandémie de coronavirus se poursuit en Arménie. Autrement dit, notre objectif commun devrait être de stabiliser la situation, et après cela, nous devons décider comment procéder.

TASS - Je voudrais vous poser des questions sur les problèmes économiques et humanitaires. Existe-t-il des estimations des dommages économiques causés au pays ? Et des morts, des disparus, des réfugiés, des victimes. Existe-t-il des estimations en termes quantitatifs, combien de personnes, par conséquent, sont mortes, ont été blessées, se sont retrouvées sans abri ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Nous publions régulièrement le bilan des morts. Malheureusement ou heureusement, nous avons eu des cas où il a été officiellement annoncé qu’une personne en particulier était décédée, mais il s’est avéré qu’elle était en vie. Et maintenant, il est très important d’être prudent dans cette affaire. Bien entendu, nous n’allons rien cacher et nos citoyens auront des informations complètes.

Quant aux disparus. Nous avons eu des cas où des personnes ont été considérées comme portées disparues, mais leur localisation a ensuite été établie. Ils sont revenus et il s’est avéré qu’en raison de certaines circonstances, ils ne pouvaient tout simplement pas contacter leurs parents, amis ou structures officielles. Autrement dit, le processus de clarification de toutes ces questions est en cours. Bien sûr, beaucoup de travail est en cours pour trouver les emplacements possibles des disparus. Maintenant, comme je l’ai dit, l’échange de prisonniers et de détenus est très important. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement russe sur ces questions. Je suis en contact étroit avec le Président de la Russie et les soldats de la paix qui sont au Haut-Karabakh sont également très activement impliqués dans ce processus.

Ce que je veux dire, c’est qu’il est erroné de publier les chiffres pour le moment car ils ne seront pas exacts à cent pour cent. Autrement dit, notre politique est telle que nous publierons des chiffres, mais nous devons d’abord nous assurer que ceux qui sont portés disparus ne reviendront pas plus tard. Pour éviter de tels incidents, les informations doivent être vérifiées, revérifiées, etc., car ici nous avons affaire à des destinées humaines, des émotions, et nous devons être très prudents.

TASS - Quels dommages économiques ont été infligés à la république, y a-t-il des estimations ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Il est clair que la situation économique dans notre pays, comme dans le monde entier, est difficile et s’est développée avant même la guerre. Et cela était dû à la pandémie de coronavirus. Nous devons maintenant évaluer l’impact de la guerre sur l’économie. Maintenant, nous devons non seulement calculer les dommages, mais aussi prendre des mesures concrètes pour restaurer la stabilité économique. Nous y travaillons, et dans la feuille de route que j’ai publiée, il y a des étapes concrets qui visent à restaurer la stabilité économique. Nous travaillons là-dessus et continuerons de travailler, et je suis sûr que des mesures concrètes mèneront à des résultats concrets.

TASS - Le retour des réfugiés est l’une des tâches prioritaires selon votre feuille de route. Pouvez-vous nous dire quelles mesures précises le gouvernement entend prendre pour offrir des conditions de vie aux personnes qui ont perdu leur logemen et leur emploi en hiver ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Nous avons déjà pris des décisions concrètes, et ces décisions concernent le soutien financier aux personnes qui en ont besoin. Deux programmes ont déjà été adoptés et cinq autres programmes sociaux seront adoptés dans les prochains jours. Nous travaillons quotidiennement sur ce sujet et je suis convaincu que nous pourrons stabiliser la situation. Je suis très heureux qu’il y ait un assez bon flux de retour des habitants du Haut-Karabakh. Le Président du Haut-Karabakh a annoncé il y a deux jours que 25 000 habitants du Haut-Karabakh étaient déjà rentrés et nous sommes convaincus que d’ici la fin de l’année, la plupart des habitants du Haut-Karabakh reviendront. Et, bien sûr, nous allons créer toutes les conditions nécessaires pour cela.

Il est très important de noter que la Fédération de Russie a également l’intention de prendre des mesures pour assurer le retour des habitants du Haut-Karabakh dans leurs foyers. Bien sûr, de nombreuses maisons ont été détruites et des travaux de restauration doivent être lancés, mais notre idée est que nous devons d’abord fournir une aide financière rapide à ces personnes, afin qu’avec l’aide de ces fonds, elles puissent répondre à leurs besoins primaires pour retourner au Haut-Karabakh. Je peux dire maintenant que vous pouvez voir comment ce processus se déroule réellement, et c’est vraiment une bonne nouvelle.

TASS - Vous attendez-vous également à ce que les réfugiés rentrent chez eux dans ces villages qui sont passés sous le contrôle de la partie azerbaïdjanaise ?

Premier ministre Nikol Pashinyan- Oui, cela concerne les régions du Haut-Karabakh, et notre déclaration commune prévoit le retour de ces personnes dans leurs foyers. C’est précisément sur ce point que des mécanismes concrets et des garanties concrètes de sécurité doivent être créés et l’ensemble du processus doit être assuré et organisé. Ce processus devrait devenir une priorité pour le processus de négociation.

TASS - Avec votre permission, je voudrais revenir sur les questions de politique intérieure. Les manifestations dont nous avons parlé, ne menacent-elles pas de perturber les accords conclus le 10 novembre ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Je ne pense pas, parce que la société arménienne convient que dans la situation où ce document a été signé, il n’y avait pas de véritable alternative qui serait meilleure pour nous. C’est, à mon avis, c’est précisément cette compréhension du document signé dans la société arménienne. Une autre question que nous devons encore analyser, comprendre et répondre aux questions de savoir pourquoi tout s’est passé et pourquoi nous sommes arrivés à une telle situation. Mais le fait qu’au moment du 9 novembre il n’y avait tout simplement pas d’alternative, je pense que cette perception de la situation dans la société arménienne est présente.

TASS - La déclaration commune fixe la tâche de débloquer toutes les liaisons économiques et de transport dans la région. Cela peut-il être considéré comme un point de départ pour la normalisation progressive des relations interétatiques avec l’Azerbaïdjan ?

Premier ministre Nikol Pashinyan - Vous savez, c’est un point très important, et je pense que dans un proche avenir, nous devrions nous concentrer sur ce point. Parce que lorsque nous parlons de stabilisation économique non seulement en Arménie, mais dans toute la région, nous devons prendre des mesures concrètes. Nous parlons de la situation économique qui s’est développée en Arménie, mais il faut dire que la situation économique dans tous les pays de la région et dans le monde n’est pas très bonne, et cela est dû à la pandémie de coronavirus. Autrement dit, c’est un problème mondial, c’est un problème régional, et, bien sûr, l’accord politique qui existe sur le déblocage des communications de transport, cela peut devenir un point de départ pour changer non seulement la situation économique dans la région, mais aussi toute la logique du développement économique dans notre région. ... Et j’espère que nous serons en mesure de mettre en œuvre les accords politiques qui sont fixés dans la déclaration commune. En particulier, je veux dire le déblocage de l’infrastructure économique, des chemins de fer et des routes.

TASS - Merci, Monsieur le Premier ministre.

Premier ministre Nikol Pashinyan Merci.