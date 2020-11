L’activité économique de l’Arménie baisse de 6,7%

L’indice de l’activité économique de l’Arménie entre janvier et octobre 2020 a diminué de 6,7% par rapport à la même période en 2019, a déclaré aujourd’hui le Comité national des statistiques (NSS).

Selon les données officielles, la production industrielle du pays au cours des dix premiers mois de 2020 s’est élevée à environ 1 627 milliards de drams, soit une augmentation de 0,5% par rapport à la même période en 2019.

Le secteur de la construction a enregistré la plus forte baisse avec une baisse de 13,3%. à 271,08 milliards de drams entre janvier et octobre, mais par rapport à octobre 2019, en octobre 2020, le secteur a connu une croissance de 0,3% et une croissance de 3% par rapport à septembre 2020.

Le secteur des services (hors commerce) entre janvier et octobre 2020 s’élevait à 1 413 milliards de drams (soit une baisse de 12,8% par rapport à la même période en 2019), tandis qu’en octobre 2020 par rapport à octobre 2019, il a diminué de 21%.

Selon les statistiques, le commerce intérieur entre janvier et octobre 2020 s’élevait à 2 276 milliards de drams (en baisse de 12,5% par rapport à l’année précédente), alors que par rapport au mois précédent, l’indicateur a diminué de 13,4%. Aucune donnée sur la production agricole n’était disponible.

Selon le Comité national des statistiques, le PIB de l’Arménie au troisième trimestre de 2020 a diminué de 9,1% par rapport à la même période en 2019. Dans le même temps, par rapport au trimestre précédent de 2020, le PIB du troisième trimestre a augmenté de 38,6%.