La centrale nucléaire arménienne prépare le recuit de récupération de sa cuve de réacteur

La centrale nucléaire arménienne de Metzamor a lancé des travaux préparatoires pour le recuit de récupération de la cuve du réacteur dans le cadre du contrat avec la société russe Rosatom Service JSC pour moderniser et améliorer la sûreté de la centrale.

Rosatom Service (l’entrepreneur général du projet de modernisation de l’usine) a déclaré dans un communiqué de presse que les employés de la centrale nucléaire arménienne, en collaboration avec des spécialistes russes, assembleront l’unité de recuit, effectueront un contrôle complet ainsi que d’autres travaux.

Le recuit du réacteur sera réalisé en 2021 lors de la maintenance préventive programmée de la station, prévue en mai-octobre. Dans le cadre du recuit du recteur, l’usine sera arrêtée plus longtemps que d’habitude - pendant environ 140 jours.

Cela permettra de ramener les caractéristiques de fonctionnement de la coque métallique du réacteur à son état d’origine de 80 à 85%, ce qui augmentera sa durée de vie.

La procédure de recuit sera effectuée avec la participation de spécialistes de la Russie Atomenergoremont, qui est la plus grande entreprise de Russie pour la maintenance, la réparation et la modernisation des équipements des centrales nucléaires, ainsi que des entreprises industrielles sur le territoire de la Fédération de Russie et à l’étranger.

La société possède une vaste expérience dans la réalisation d’opérations de recuit de récupération et de post-recuit des redresseurs VVER.

La centrale nucléaire arménienne est la seule centrale nucléaire du Caucase du Sud, qui produit plus d’un tiers de toute l’électricité produite dans le pays. Le principal projet russe en Arménie dans le domaine de l’énergie nucléaire consiste à moderniser et à prolonger la durée de vie de la deuxième tranche de la centrale nucléaire arménienne.

Le deuxième groupe motopropulseur a été redémarré après avoir été mis en veille pendant 6 ans et demi. La station joue un rôle important pour le développement du système énergétique de l’Arménie et pour toute la vie socio-économique du pays. L’entrepreneur général du projet de prolongation de la durée de vie de la centrale nucléaire arménienne est Rosatom Service JSC.

La centrale nucléaire arménienne est située à environ 30 kilomètres à l’ouest d’Erevan. Elle a été construite dans les années 1970 mais a été fermé à la suite d’un tremblement de terre dévastateur en 1988. L’un de ses deux réacteurs à eau légère VVER 440-V230 a été réactivé en 1995.

En mars 2014, le gouvernement arménien a décidé de prolonger la durée de vie de la centrale jusqu’en 2026. L’extension de la durée de vie est devenue possible grâce aux ressources financières de la Russie.