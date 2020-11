Une information issue de l’armée russe fait état de plus de 2 000 corps de victimes de la guerre trouvés à Chouchi et dans les environs

Une information qui émane par l’armée russe et reprise sur le site arménien de Yerkir.am affirme qu’à Chouchi et tout autour de la ville-forteresse désormais occupée par l’Azerbaïdjan plus de 2 000 corps furent trouvés par les équipes de recherches. Des Russes mais également des membres de la Croix Rouge internationale participent depuis le 13 novembre à ces opérations de recherches des corps des soldats tués lors de la bataille pour la prise de Chouchi. Sur d’autres lieux ces équipes des forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh, des secouristes Russes mais également Arméniens et Azéris participent à ces recherches des corps des victimes de la guerre.

Krikor Amirzayan