La déclaration du ministère des Affaires étrangères de l’Arménie sur la résolution adoptée par le Sénat français

La résolution adoptée par le Sénat français est une étape cruciale vers la reconnaissance du droit à l’autodétermination exercé par le peuple de l’Artsakh et le règlement équitable de la question du Haut-Karabakh. Avec cette décision, les Français et le Sénat qui les représentaient ont une fois de plus démontré leur attachement indéfectible aux valeurs civilisationnelles universelles des droits de l’homme.

Tout en réaffirmant la nécessité de reprendre les négociations dans le cadre des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, cette décision décrit les moyens d’éliminer les graves conséquences de l’agression de l’Azerbaïdjan contre le peuple d’Artsakh avec le soutien de la Turquie et des mercenaires étrangers. Nous considérons qu’il est particulièrement important que les violations du droit international et des normes des droits de l’homme ainsi que la politique expansionniste de la Turquie aient été clairement reconnues dans la décision.

L’évaluation impartiale et la condamnation par les législateurs français de l’agression criminelle contre le peuple de l’Artsakh et du processus de paix du Haut-Karabakh contribuent à l’instauration d’une paix durable dans la région.