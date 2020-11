Nikol Pachinian ne compte pas démissionner

Le Premier ministre Nikol Pachinian a rejeté hier les demandes de démission émanant de l’opposition, affirmant qu’elles n’étaient pas soutenues par la plupart des Arméniens.

« Je pense que la question d’un gouvernement formé par le peuple ne peut être résolue que par l’expression de la volonté du peuple. Le fait est que les appels lancés par l’opposition ne reçoivent pas le soutien de la société arménienne », a-t-il déclaré à l’agence de presse TASS dans une interview.

Pachinian a de nouveau signalé qu’il ne prévoyait pas d’organiser dans les semaines ou les mois à venir de nouvelles élections législatives exigées par l’opposition arménienne. Il a précisé qu’il se concentrera plutôt sur la mise en œuvre d’un plan de six mois d’actions gouvernementales visant à « restaurer la stabilité » en Arménie à la suite de la guerre au Haut-Karabagh.

« Après cela, nous consulterons notre société, notre peuple et nos forces politiques et prendrons une décision concernant les événements et les étapes ultérieurs, pour savoir ce qu’il faut faire ensuite », a-t-il ajouté.

La « feuille de route » en 15 points de Pachinian et le remaniement ministériel en cours ont été rejetés par les partis d’opposition. Plus d’une douzaine d’entre eux ont lancé des manifestations à Erevan à la suite de l’annonce d’un cessez-le-feu négocié par la Russie qui a mis fin aux combats au Karabagh le 10 novembre.

Les forces d’opposition accusent Pachinian d’être responsable de la défaite de la partie arménienne dans la guerre contre l’Azerbaïdjan. Elles demandent sa démission, la formation d’un gouvernement intérimaire et la tenue d’élections législatives anticipées.

Les alliés politiques de Pachinian notent que seules quelques milliers de personnes ont assisté aux rassemblements antigouvernementaux.

Les organisateurs des manifestations sont le parti Arménie prospère (BHK) de Gagik Tsarukian, le Parti de la Patrie d’Artur Vanetsian, ancien directeur du service de sécurité nationale, et la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun). Leur dernier rassemblement a eu lieu samedi sur la place de la Liberté à Erevan. On se sait pas encore très clairement s’ils font organiser un nouveau rassemblement en fin de semaine.

Pachinian est également confronté à des appels à la démission de la part d’autres groupes d’opposition, de personnalités publiques et d’intellectuels de premier plan. Le président Armen Sarkissian a également appelé à de nouvelles élections, affirmant qu’il fallait « sauver le pays des bouleversements ».