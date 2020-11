Khoren Bayramyan : Henrikh Mkhitaryan est la fierté de toute l’Arménie

Le milieu de terrain de l’équipe d’Arménie et de Rostov (Russie) Khoren Bayramyan qui fut l’auteur d’un doublé samedi en championnat de Russie est un admirateur du capitaine de l’équipe d’Arménie et de l’AS Rome, Henrikh Mkhitaryan.

« En sélection nationale il est au centre d’intérêt de tous. Depuis de nombreuses années il joue au plus haut niveau. Il est un exemple et une fierté pour toute l’Arménie. C’est agréable de parler avec lui, de s’entrainer et de voir le personnage qu’il est dans la vie de tous les jours » dit Khoren Bayramyan très impressionné par la personnalité et le professionnalisme d’Hernikh Mkhitaryan. « Au sein de la sélection nationale d’Arménie, tout le monde l’apprécie et ne regarde que lui » dit Khoren Bayramyan.

Krikor Amirzayan