Une unité médicale russe de la Région militaire Est fournira une assistance à la population du Haut-Karabagh

Pour organiser le soutien médical du contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie et fournir une assistance médicale à la population locale, les forces et les moyens d’une unité médicale spéciale de la Région militaire Est sont transférés au Haut-Karabagh.



L’unité médicale comprend des médecins, des infirmières et du personnel médical junior, qui seront constamment prêts à fournir les premiers soins médicaux, qualifiés et spécialisés.



L’unité a fait une marche du point de déploiement permanent à l’aéroport de Khabarovsk-Novy et a commencé à charger le personnel du détachement médical, le matériel automobile, le matériel médical dans les avions de l’aviation de transport militaire des Forces aérospatiales russes.



Le transfert de l’unité médicale dans la zone de la mission sera effectué de manière combinée avec l’utilisation de l’avion de transport militaire Il-76.



Deux avions Il-76, qui effectuaient le transfert d’un détachement médical spécial de la Région militaire Est vers la zone de la mission au Haut-Karabagh, ont décollé de l’aéroport Khabarovsk-Novy.



Au total, 122 militaires, 54 unités d’automobiles et de matériel spécial, 66 tonnes de matériel seront transférés au Haut-Karabagh pour déployer l’unité médicale spéciale de la Région militaire Est.