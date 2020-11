Les soldats de la paix russes assurent la sécurité de la circulation des véhicules civils le long du corridor de Latchin au Haut-Karabagh.



Les unités du contingent russe de maintien de la paix continuent d’effectuer des tâches de surveillance du respect du régime de cessez-le-feu sur le territoire du Haut-Karabagh. Le suivi permanent de la situation par les soldats de la paix russes est assuré dans 23 postes d’observation : 12 dans la zone de responsabilité « Sud », 11 dans la zone de responsabilité « Nord ».



Depuis le 14 novembre, les soldats de la paix russes ont assuré le retour de plus de 11 000 habitants du Haut-Karabagh.



Les soldats de la paix russes aident au maximum les autorités locales à rétablir la paix.



Les unités de génie des forces de maintien de la paix aident à rétablir la circulation routière, l’électricité, l’eau et le chauffage des installations sociales et des logements.



Des patrouilles de soldats de la paix russes ont assuré la livraison en toute sécurité de nourriture et de produits de première nécessité dans des localités éloignées.



Un contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est déployé dans la zone de conflit au Haut-Karabagh pour contrôler le cessez-le-feu et les opérations militaires.

La base du contingent de maintien de la paix est composé d’unités de la 15e brigade motorisée (maintien de la paix) de la Région militaire Centre.

Le contingent de maintien de la paix est composé de militaires militaire sous contrat qui ont suivi une formation spéciale pour exécuter des tâches de maintien de la paix, notamment l’étude et le respect des normes du droit international humanitaire dans les conflits armés.

Pour mener à bien les tâches de maintien de la paix, prévenir d’éventuels incidents et assurer la sécurité du personnel militaire russe, une interaction continue avec les états-majors des forces armées d’Azerbaïdjan et d’Arménie a été organisée.