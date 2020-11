Réunion du groupe de travail du Conseil des ministres de la Défense de l’OTSC sur les questions de soutien matériel et technique des troupes (forces collectives) de l’OTSC s’est tenue par visioconférence

Le 24 novembre 2020, une réunion du groupe de travail du Conseil des ministres de la Défense de l’Organisation du traité de sécurité collective sur la logistique des troupes (forces collectives) de l’OTSC s’est tenue par visioconférence.

La réunion a été suivie par les vice-ministres des départements de la défense de la Fédération de Russie, de la République de Biélorussie, de la République du Kazakhstan, de la République du Tadjikistan, du vice-président du Comité de défense de l’État de la République kirghize, du chef adjoint de la logistique des forces armées de la République d’Arménie et du chef d’état-major conjoint de l’OTSC, colonel-général Anatoly Sidorov.

S’exprimant sur le thème de l’amélioration du cadre juridique réglementaire régissant la logistique des troupes de l’OTSC (Collectif forces) CSTO, le colonel-général Anatoly Sidorov, a informé les participants à la réunion des progrès de la coordination nationale du projet d’accord sur le soutien logistique et médical conjoint des troupes de l’OTSC (forces collectives). Le document est en cours d’élaboration aux fins de la réglementation juridique de l’organisation et de la mise en œuvre du soutien matériel, technique et médical des troupes de l’OTSC (forces collectives) lorsqu’elles résolvent conjointement des tâches visant à assurer la sécurité collective, ainsi que lors d’activités conjointes de formation opérationnelle et au combat.

Au cours de la réunion, les questions d’organisation de la réparation et de la remise en état des armes et du matériel militaire des troupes de l’OTSC (forces collectives), ainsi que les résultats d’un exercice spécial avec les forces et les moyens de soutien matériel et technique du « Echelon-2020 » ont été abordés.