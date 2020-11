Aujourd’hui 2 000 réfugiés Arméniens sont retournés d’Arménie vers l’Artsakh avec le soutien des forces russes de paix

Au cours de la journée ce sont 2 000 réfugiés Arméniens sont retournés d’Arménie vers l’Artsakh a indiqué à l’agence russe RIA Novosti le général Igor Konachenkov l’un des responsables du ministère russe de la Défense.

« En une journée avec le soutien des forces russes de la paix, depuis le territoire de l’Arménie, plus de 2 000 réfugiés sont retournés au Haut-Karabagh. Dans l’ensemble avec le soutien des forces russes de paix près de 15 000 réfugiés Arméniens sont rentrés dans leurs lieu d’habitation d’où ils furent obligés de partir à cause des opérations militaires » a indiqué Igor Konachenkov. De son côté le ministre arménien des Territoires de la République de l’Artsakh indiquait qu’au total ce sont plus de 50 000 citoyens qui étaient revenus en Artsakh ce qui implicitement indique que 35 000 de ces réfugiés sont revenus par leurs propres moyens.

Krikor Amirzayan