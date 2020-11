Pour Pachinian, les soldats russes resteront probablement plus de 5 ans au Karabagh

Le Premier ministre Nikol Pachinian a laissé entendre hier que les forces de maintien de la paix russes resteraient probablement au Haut-Karabagh pendant plus de cinq ans. C’est ce que laisserait envisager le cessez-le-feu négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre arméno-azerbaïdjanaise le 10 novembre.

Les quelque 2 000 soldats russes sont déployés le long de l’actuelle « ligne de contact » du Karabagh et d’une route reliant l’enclave à l’Arménie. L’accord de cessez-le-feu précise que l’opération de maintien de la paix peut être prolongée de cinq ans à plusieurs reprises si l’Arménie et l’Azerbaïdjan (...)