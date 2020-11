Plus de 50 000 Arméniens de l’Artsakh qui étaient réfugiés sont déjà rentrés en Artsakh (Haut-Karabagh) selon le ministre des Territoires

Les Arméniens de l’Artsakh (Haut-Karabagh) réfugiés en Arménie retournent en masse en Artsakh a indiqué le ministre des Territoires de la République de l’Artsakh, Jirayr Mirzoyan qui a affirmé que déjà plus de 50 000 Arméniens sont revenus en Artsakh.

« Les Arméniens dont les habitations sont passées sous le joug de l’occupation de l’Azerbaïdjan sont installés à Stepanakert et dans d’autres régions du Haut-Karabagh. La première étape pour ces réfugiés est Stepanakert d’où est organisé leur départ d’installation vers d’autres localités de l’Artsakh. Les services de transports ne fonctionnant que partiellement, c’est le gouvernement de l’Artsakh qui organise ces déplacements » a indiqué le ministre des Territoires de la République de l’Artsakh. A leur arrivée, place de la Renaissance à Stepanakert ces réfugiés sont conseillés, guidés et pris en charge par des personnes accréditées par le gouvernement.

Krikor Amirzayan