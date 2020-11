Le Canard Enchaîné : Des Loups (gris) attaquent dans le Rhône

L’hebdomadaire « Le Canard Enchaîné » du Mercredi 25 Novembre 2020 (n°5220) titre « Des Loups attaquent dans le Rhône », un article consacré au manifestions violences du mouvement ultra-nationaliste turc des Loups gris encouragé par Erdogan a terroriser la communauté arménienne de France. « Le Canard Enchaîné » revient sur la déclaration d’Erdogan appelant les Arméniens de « restes de l’épée », des tags sur les murs du Centre national de la mémoire arménienne et du Mémorial du génocide à Décines avec les inscriptions « Nique l’Arménie » et « RTE » (Recept Tayyip Erdogan) signés par les Loups gris turcs ainsi que la manifestation de ces derniers dans les rues de Vienne (Isère) aux cris de « Vous êtes où, les Arméniens ? On est chez nous ici ! ». Signalons que le 4 novembre le gouvernement français a dissous le groupe des ultra-nationalistes et paramilitaire turc des Loups gris. Il en était grand temps…même si cette dissolution n’arrêtera pas les attaques d’Erdogan en France…

Krikor Amirzayan