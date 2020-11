Les secouristes Russes continuent d’arriver à Erévan pour prendre la direction du Haut-Karabagh

Le ministère russe des Situations d’urgence continue l’envoi de ses secouristes et matériel d’aide humanitaire destinés au secours de la population civile ainsi que les infrastructures publiques du Haut-Karabagh. Avec l’objectif de l’installation dans de bonne conditions des réfugiés Arméniens de retour en Artsakh. Aujourd’hui 25 novembre un nouvel avion Il-76 transportant des secouristes russes est arrivé à Erévan pour prendre aussitôt la direction du Haut-Karabagh.

« Le groupe dispose des technologies et équipements nécessaires pour leur intervention ainsi que de faciliter au Haut-Karabagh le quotidien des forces russes chargées du maintien de la paix. Les spécialistes emportent également des tentes, des tours de lumière et des générateurs électriques » a indiqué le communiqué du ministre russe des Situations d’urgence.

Krikor Amirzayan