Davit Sargsyan le maire de Stepanakert rend visite au Centre des forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh pour saluer la Journée internationale des forces de paix

A l’occasion de la Journée internationale des forces chargées du maintien de la paix, Davit Sargsyan le maire de Stepanakert s’est rendu au Centre des forces russes de paix à Stepanakert pour les féliciter et les remercier pour leur mission au Haut-Karabagh. La présence de ces soldats russes en Artsakh (Haut-Karabagh) étant fortement appréciée par la population arménienne qui se sent ainsi en sécurité.

« Aujourd’hui les Arméniens de l’Artsakh ressentent pleinement sur leur personne même cette Journée des forces chargées de la paix et de l’arrêt de la guerre inégale par ces forces russes chargées de la paix en Artsakh » a indiqué la mairie de Stepanakert dans un communiqué publié mercredi en indiquant que ces forces russes sont le gage de la paix dans la région.

Davit Sargsyan a visité le Centre des forces de paix russes et dialogué avec les soldats et officiers en indiquant la gratitude du peuple de l’Artsakh pour leur présence et leur mission de maintien de la paix au Haut-Karabagh.

Krikor Amirzayan