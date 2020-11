L’international arménien Gegham Ghadimyan est dans l’équipe-type de la 29e journée du championnat de Biélorussie

Lors de la 29e journée du championnat de Biélorussie, l’international arménien Gegham Ghadimyan avait marqué le but donnant la victoire à son club de Neman face à Soultk (1-0). C’était le 12 but de l’Arménien en championnat de Biélorussie cette saison, but qu’il a dédié aux soldats Arméniens héros de l’Artsakh. Gegham Ghadimyan vient être désigné comme le meilleur joueur du match et surtout d’être placé dans l’équipe-type des meilleurs joueurs de la 29e journée de championnat biélorusse.

Krikor Amirzayan