Déclaration du Cercle d’Amitié France-Artsakh

POUR LA RECONNAISSANCE POLITIQUE DE LA REPUBLIQUE D’ARTSAKH

Le Cercle d’Amitié France-Artsakh a suivi avec consternation l’agression subie par la République du Haut-Karabagh de la part de l’Azerbaïdjan. La vaillance et la bravoure dont on fait preuve les jeunes conscrits artsakhiotes dans la défense de leur patrie n’a pu pallier l’indifférence de la communauté internationale par laquelle l’Artsakh et l’Arménie ont été abandonnés face à un Etat criminel et surarmé dont la puissance était de surcroît décuplée par la Turquie, son alliance politique, son soutien logistique et matériel et l’envoi de ses supplétifs djihadistes. Au regard des circonstances, le Cercle reconnait le cessez-le-feu comme unique solution qui permette dans l’immédiat de mettre un terme à la phase active du conflit et de sauvegarder des vies humaines mais dénonce l’ascendant régional pris par la Turquie et l’affaiblissement de la France et des démocraties occidentales qu’il représente.

Dans ce contexte, le Cercle d’Amitié France-Artsakh tient à réaffirmer aux autorités de la République d’Artsakh et au premier chef à son président Araïk Haroutiounyan, leur entière solidarité et leur plein soutien. Avec le Président de la République Emmanuel Macron, le Cercle considère que seule une solution politique permettra d’assurer légitimement et durablement une coexistence des Artsakhiotes et des Azerbaïdjanais au sein de deux Etats mutuellement reconnus.

A cet effet, le Cercle informe les autorités artsakhiotes que des résolutions de reconnaissance de la République d’Artsakh sont en préparation au Sénat et à l’Assemblée nationale.

Il annonce que, révoltés par l’agression subie par l’Artsakh et le déni de justice qu’elle représente, une vingtaine de nouveaux parlementaires l’ont spontanément rejoint. Ces vingt-trois nouveaux membres du Cercle sont Jean-Felix Acquaviva (Libertés et territoires, Haute-Corse), Emmanuelle Anthoine (LR, Drôme), Sandra Boëlle (LR, Paris), Bertrand Bouyx (LREM, Calvados), Pascale Boyer (LREM, Hautes-Alpes), Emilie Chalas (LREM, Isère), Fabienne Colboc (LREM, Indre-et-Loire), Bernard Deflesselles (LR, Bouches-du-Rhône), Julien Dive (LR, Aisne), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France, Essonne), Marc Le Fur (LR, Côtes-d’Armor, Constance Le Grip (LR, Hauts-de-Seine), Paul Molac (Libertés et territoires, Morbihan), Pierre Morel à l’Huissier (UDI, Lozère), Bertrand Pancher (Libertés et territoires, Meuse), Anne-Laurence Petel (LREM, Bouches-du-Rhône), Florence Provendier (LREM, Hauts-de-Seine), Richard Ramos (Modem, Loiret), Julien Ravier (LR, Bouches-du-Rhône), Laurent Saint-Martin (LREM, Val-de-Marne), Isabelle Santiago (Socialistes, Val-de-Marne), Arnaud Viala (LR, Aveyron) et Stéphane Viry (LR, Vosges).

Le Cercle formule l’espoir que la communauté des Nations se résoudra à reconnaître la République d’Artsakh comme la seule solution politique qui garantisse les droits inaliénables des Artsakhiotes à vivre librement et dignement sur leurs terres ancestrales.

Le Cercle réitère son soutien sans faille et son entière détermination à faire triompher les valeurs de Justice et Démocratie qu’incarne au Caucase du Sud la libre République d’Artsakh.

Guy Teissier

Président du Cercle d’Amitié France-Artsakh