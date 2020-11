Le peuple des plus nombreux, par Myriam Gaume

Combien de fois ont-ils gravi les trois collines de Yeraplour ? La poignée de terre jetée dans la fosse, combien de fois s’est-elle incrustée dans les plis des doigts, sous leurs ongles ? Combien de fois leurs paumes auront-elles éprouvé le poids des cercueils ? Combien de fois les compagnons d’armes ont-ils entendu s’élever les quatre temps du malheur, la sonnerie aux morts et ses cuivres, les lamentations aigues des pleureuses, le Notre-Père psalmodié par le prêtre, la salve d’honneur tirée en hommage aux soldats tombés ?



Sans doute les plus jeunes qui fréquentent ces allées de terre rêvent-ils d’obsèques aussi belles. Mais le plus tard possible. Depuis 50 jours déjà, le panthéon militaire de Yeraplour reçoit les cortèges des familles endeuillées, sans que les ouvriers qui labourent la terre consciencieusement interrompent leur tâche pour y déposer par centaines les jeunes corps de soldats. Une nouvelle cité du silence nait ici, où les puissantes volutes d’encens s’élèvent face à l’Ararat en majesté. Des mères aussi jeunes que des sœurs repartent les yeux baissés après avoir confié aux fosses béantes la chair de leur chair, la cible de leurs espoirs, leur fils.



Le cimetière de Yeraplour comptait 741 tombes avant le déclenchement de la guerre du 27 septembre. A présent, le vertige saisit à découvrir l’étendue infinie où s’alignent les nouvelles sépultures. A force de mises en terre, on ne peut plus compter les tombes fraîches, ni les convois quotidiens. Le moteur des pelleteuses aux mâchoires puissantes évoque une mitraille, sans effacer la solennité des cérémonies ni la crudité du chagrin. Déjà les gerbes fanent, les monticules se ressemblent et les hommages ne se graveront que pour les plus proches quand chacun devra retourner aux affaires du pays.



18, 19, 20 : on peine à comprendre que ces œillets sanglants forment en couronnes mortuaires la fleur de l’âge fauchée du disparu. A voir cette saignée souterraine qui mange la ville, et mange aussi une génération de jeunes gens de valeur, le visiteur sait qu’ils sont désormais « le peuple des plus nombreux ».

Myriam Gaume