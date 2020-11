Des proches de soldats disparus en appellent à la Russie pour les retrouver

Des parents et proches de soldats arméniens portés disparus pendant la guerre au Haut-Karabagh ont lancé mardi un appel à la Russie pour les aider à les retrouver ou à récupérer leur corps sur le territoire contrôlé par l’Azerbaïdjan.

Un grand nombre de ces soldats ont combattu dans les districts de Hadrut et de Jebrail, qui ont été capturés par les forces azerbaïdjanaises pendant la guerre de six semaines, arrêtée par un cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre. L’accord arméno-azerbaïdjanais prévoit également la remise mutuelle des corps des soldats tués au cours de leur mission.

Les autorités (...)