Vladimir Poutine s’entretient de nouveau avec Pachinian et Aliev

Le président russe Vladimir Poutine a de nouveau téléphoné aux dirigeants arménien et azerbaïdjanais pour discuter de la mise en œuvre de l’accord négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre dans le Haut-Karabagh.

Des délégations de haut niveau du gouvernement russe se sont rendues à Erevan et à Bakou dans le même but ce week-end. Ils comprenaient deux vice-Premiers ministres russes ainsi que le ministre de la Défense Sergueï Shoigu et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le Kremlin a déclaré mardi que, lors d’appels téléphoniques séparés, Poutine avait eu des discussions détaillées avec (...)