Le ministre de l’Economie démissionne à son tour

Le Premier ministre Nikol Pachinian va devoir remplacer un sixième membre de son gouvernement, suite à la démission du ministre de l’Économie, Tigran Khachatrian, annoncée hier.

La porte-parole de Khachatrian, Anna Ohanian, a expliqué qu’il avait présenté sa démission lundi mais qu’il continuerait à exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.

Cette démission est le résultat d’un remaniement ministériel qui a été promis par Pachinian la semaine dernière, au milieu de manifestations anti-gouvernementales à Erevan déclenchées par l’accord entérinant d’importantes pertes territoriales arméniennes suite à la guerre au Haut-Karabagh.

Pachinian a rejeté les demandes de l’opposition appelant à sa démission et la tenue d’élections législatives anticipées. Il a annoncé le 18 novembre qu’il remanierait plutôt son gouvernement pour mettre en œuvre, au cours des six prochains mois, un plan d’actions destiné à « instaurer la stabilité et la sécurité dans le pays ».

Le Premier ministre a depuis remplacé ses ministres de la Défense, des Affaires étrangères, du Travail, de l’Education et des Situations d’urgence.

Khachatrian avait pris le poste ministériel de l’Economie six mois après la Révolution de velours qui a amené Pachinian au pouvoir en mai 2018. Le technocrate de 49 ans avait été vice-ministre de l’Économie dans l’ancien gouvernement arménien renversé par le soulèvement populaire.

Le plan d’action en 15 points de Pachinian promet, entre autres, des efforts du gouvernement pour stimuler l’activité commerciale et améliorer la situation économique qui s’est considérablement aggravée depuis le début de la pandémie de Coronavirus.

L’économie arménienne devrait se contracter d’environ 7% cette année, après trois années consécutives de croissance robuste. Le gouvernement prévoyait une contraction moins drastique du PIB avant la guerre avec l’Azerbaïdjan qui a éclaté le 27 septembre et a été stoppée par un cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre.

Dans son projet de loi sur le budget soumis au Parlement au début du mois, le gouvernement avait affirmé que la croissance économique reprendrait et atteindrait un taux de 4,8% dès l’année prochaine.

Le Fonds monétaire international a offert le 18 novembre des perspectives moins optimistes pour l’économie arménienne.

« Le PIB réel devrait désormais baisser de plus de 7% en 2020, a prévenu le FMI dans un communiqué. Bien que l’incertitude quant à la reprise soit élevée, la croissance devrait rester modeste en 2021, puis reprendre au fur et à mesure que l’économie s’adapte et passe au-delà de l’impact de ces chocs et des cicatrices économiques associées."