Artak Beglaryan a présenté des éclaircissements sur les captifs arméniens en Azerbaidjan.

L’ombudsman de la République de l’Artsakh Artak Beglaryan a publié un message sur sa page Facebook, présentant quelques éclaircissements sur les captifs.

« Puisqu’il y a de nombreuses demandes de renseignements sur les prisonniers, je voudrais clarifier quelques points.

Certes, leur retour doit être l’une des priorités des organes de l’Etat, mais les organes autorisés doivent être séparés des organes d’appui, ainsi que les problèmes subjectifs des difficultés objectives. L’organe autorisé en la matière est le gouvernement, représenté par la commission compétente.

En tant qu’organe de soutien, le défenseur des droits humains de l’Artsakh fournit une assistance maximale aux organisations étatiques et internationales dans l’exercice de leurs fonctions. En particulier, nous collectons en permanence des informations auprès de toutes les sources possibles et les leur transmettons, fournissons des informations pertinentes aux proches des détenus et à leurs avocats, envoyons des demandes et des rapports à diverses organisations internationales et décideurs, etc. Par exemple, nous avons mené des activités d’enquête à grande échelle sur des civils disparus, transférant la base de données exclusive à tous les organes autorisés.

« Grâce à nos efforts, il a été possible de sauver la vie d’un groupe de prisonniers et de clarifier les informations les concernant. Il y a déjà des succès significatifs, mais je ne peux pas entrer plus en détail en termes de résultats, compte tenu des nuances du sujet et l’importance du secret pour les captifs », a écrit Artak Beglaryan, ajoutant : »La publicité nuit parfois au processus et au sort des captifs".