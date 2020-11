Des abris anti-bombes sont construits dans 4 villages frontaliers du Tavush en Arménie

Quatre abris anti-bombes ont été construits dans quatre villages frontaliers de la province arménienne de Tavush, selon la gouverneur provincial du Tavush.

Le gouverneur a indiqué que, dans la poursuite de la vision d’une communauté plus résiliente et plus sûre avec une population protégée, la construction de tels abris se poursuivra.



La construction de tels abris anti-bombes peut être facilitée en participant à la collecte de fonds respective.

Le 9 novembre, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président russe Vladimir Poutine ont signé une déclaration commune sur la cessation complète des hostilités - que l’Azerbaïdjan avait lancée le 27 septembre - dans et autour de l’Artsakh (Haut-Karabakh).