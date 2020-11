Des passagers dans un état extrêmement critique après un accident de voiture à Gyumri en Arménie

Aujourd’hui à 12h04, le centre régional de gestion de crise de Shirak a reçu une alarme selon laquelle un accident de la route avait eu lieu dans la ville de Gyumri et qu’il y avait eu des victimes.

Une équipe de lutte contre les incendies et de sauvetage du département régional de sauvetage du ministère des Situations d’urgence d’Arménie s’est rendue sur les lieux de l’incident et a découvert que les conducteurs d’un camion et d’une voiture Open Zafira étaient entrés en collision près d’une station-service.

Avant l’arrivée des sauveteurs, le conducteur et les passagers de l’Opel Zafira avaient été retirés de la voiture par des citoyens et transportés au centre médical local où les médecins ont déclaré que le conducteur était dans un état satisfaisant, mais que les passagers étaient dans un état extrêmement critique.