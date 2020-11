Le Premier ministre a présenté le nouveau ministre de l’Éducation, des Sciences et de la Culture

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rendu visite au ministère de l’Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports et a présenté le nouveau ministre Vahram Dumanyan au personnel du ministère.

Le Premier ministre a remercié l’ancien ministre Arayik Harutyunyan pour son travail et souhaitait à Vahram Dumanyan un travail efficace.

« Chers collègues, on parle beaucoup du statut des institutions dans le pays. Je suis convaincu que tous nos problèmes sont liés au niveau de création des institutions. En attendant, nous ne devons pas ignorer le rôle de la pensée en tant qu’institution. Je pense que nous devons examiner cette question dans une perspective plus large afin de la comprendre et de voir quel type de réflexion nous guidons, dans quelle mesure cette institution répond à nos besoins, demandes et intérêts. Il semble évident que nous devons réformer notre façon de penser afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », a déclaré le Premier ministre.

Remerciant le personnel du ministère pour son travail conjoint, Arayik Harutyunyan a déclaré que le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports a pris forme en tant qu’institution d’État et est en bon état de fonctionnement. Il a souligné que le ministère avait répondu de manière adéquate aux défis qui sont apparus pendant la guerre et tout au long de la pandémie COVID grâce aux efforts déployés par le personnel. M. Harutyunyan a remercié le Premier ministre Pashinyan pour sa coopération et son soutien dans leurs activités. « Les réformes lancées au sein du ministère auront un impact positif sur la vie publique en Arménie, y compris l’économie et la position de l’Arménie dans les relations internationales. Je pense que les fondations solides qui ont été posées devraient être encore renforcées. » L’ancien ministre s’est déclaré prêt à transmettre son expérience et ses informations au ministre nouvellement nommé à l’appui du processus de réforme.

À son tour, le nouveau ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports, Vahram Dumanyan, a remercié le Premier ministre pour sa confiance, notant : « J’ai accepté la proposition avec l’entière responsabilité et j’ai été très touché par la confiance. Je suis prêt à servir notre État, notre pays dans les limites de toutes mes forces et à faire le maximum possible dans ce domaine. » Il a remercié Arayik Harutyunyan pour sa volonté de coopérer.

À l’issue de la réunion, le Premier ministre Nikol Pashinyan a souhaité à ses collègues plein succès dans leurs activités futures.