Le monastère d’Amaras est bien en zone arménienne sous contrôle des forces russes chargées du maintien de la paix

Le monastère arménien d’Amaras (Haut-Karabagh) dans la région de Martouni, proche du village arménien de Madjkalachen restera bien en zone arménienne. Un drapeau russe flotte sur le monastère et les forces russes sont stationnées à proximité. L’entrée principale d’Amaras étant dans la ligne de mire de l’ennemi azéri lors de la guerre a été barré. Mais les combattants volontaires et soldats Arméniens qui défendait le monastère d’Amaras ont réalisé une entrée à l’arrière des murs extérieurs pour avoir accès au couvent. « Maintenant nous pouvons ouvrir l’entrée principale car le drapeau russe flotte sur les murs d’Amaras qui est sécurisé » indique un habitant du village arménien proche de Madjkalachen, Lernik Avanesyan qui fut blessé lors des combats face aux Azéris. « Non seulement Amaras, l’ennemi voulait récupérer tous les territoires. Amaras était toujours leur cible. Dans les années 1990 déjà ils désiraient prendre Amaras mais ils n’ont pas réussi car notre défense était forte » dit L. Avanesyan.

L’ennemi est à 1,5 km sur la colline de Kazaz. Les Azéris ont tenté en vain d’avancer et de conquérir de nouveaux territoires même après le cessez-le-feu. Mais la présence des forces russes les ont dissuadé. « Les Turcs craignent les soldats Russes » dit L. Avanesyan. Le village de Madjkalachen a toutefois perdu -suite aux accords du 10 novembre- près de 80% de ses champs de culture.

Krikor Amirzayan