Entretiens téléphoniques entre Vladimir Poutine, Nikol Pachinian et Ilham Aliev au sujet du Haut-Karabagh

Le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu au téléphone le 23 et 24 novembre avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azéri Ilham Aliev. Selon le service de presse de la présidence de Russie, Vladimir Poutine, Nikol Pachinian et Ilham Aliev ont analysé les réunions du samedi 21 novembre à Erévan et Bakou réalisées par la délégation russe emmenée par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou le ministre russe de la Défense.

« Furent examinées le travail des forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh et des opérations futures à propos de l’aide humanitaire. Le développement de la coopération économique dans la région ainsi que l’ouverture des voies de transport de la région furent examinés » indique le communiqué de Moscou.

Krikor Amirzayan