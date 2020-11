Les derniers soldats Arméniens ont quitté la région de Kelbadjar en explosant leurs bases militaires et avant la transmission à l’ennemi azéri

Les derniers soldats Arménien s’éloignent de la région de Kelbadjar (Karvashar en arménien) au Haut-Karabagh, région qui sera transmise a l’Azerbaïdjan indique l’agence de presse russe RIA Novosti. Les soldats Arméniens d’après les correspondants de la presse russe quittent la région en faisant exploser les casernes et les installations militaires qu’ils avaient construits.

« Nous sommes restés là durant toute la guerre et nous leurs avons rien cédé. Actuellement les positions azéries sont à 12 km. Nous quittons nos lignes de front et explosons les constructions restantes de la caserne afin qu’elles ne restent pas aux azéris. Nous allons en Arménie, notre unité armée est l’une des dernières à quitter la région de Kelbadjar » dit un soldat Arménien interrogé par le correspondant de RIA Novosti.

Rappelons que suite à la signature de l’accord du 10 novembre par Nikol Pachinian sept régions passent de l’Artsakh à l’Azerbaïdjan ainsi que Chouchi, Hadrout et des villages près d’Askeran, Martakiert, Martouni et Martakert.

Krikor Amirzayan