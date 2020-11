Les ingénieurs militaires russes ont commencé à déminer les territoires du Haut-Karabagh

Les soldats russes des unités du génie poursuivent leurs travaux de reconnaissance technique et de déminage dans les zones de responsabilité des forces russes de maintien de la paix.



Les unités du génie russes participent à la reconnaissance technique et au déminage sur les routes entre les postes d’observation du maintien de la paix et les routes publiques, mènent des inspections des zones de déminage à proximité des colonies et de l’infrastructure sociale des colonies.



Les munitions et les objets explosifs sont transportés sur le polygone, où ils sont détruits par explosion. Les munitions qui ne peuvent pas être évacuées sur le polygone sont détruites sur place après avoir assuré la sécurité.



L’une des étapes des travaux pour détecter la présence d’objets explosifs est l’étude des positions sur lesquelles des postes fixes seront construits au service des soldats de la paix russes. Les militaires participant au déminage sont équipés de combinaisons de protection modernes et disposent de moyens modernes de recherche d’objets explosifs - détecteurs de mines IMP-C2 et détecteurs INVU-3M.



Les soldats de la paix russes aident au maximum les autorités locales à rétablir la paix. Les unités de génie des forces de maintien de la paix aident à rétablir la circulation routière, l’électricité, l’eau et le chauffage des installations sociales et des logements.