Des unités du Centre international d’action antimines du Ministère russe de la Défense participeront au déminage du terrain, des routes et des installations du Haut-Karabakh

Les avions An-124, Il-76 et Tu-154 de l’aviation de transport militaire russe de l’aérodrome de Tchkalovsky, près de Moscou, ont livré des spécialistes, du matériel et des armes, ainsi que des chiens de service du Centre international d’action antimines du Ministère russe de la Défense, pour effectuer des tâches dans la zone de l’opération de maintien de la paix au Haut-Karabakh.



Plus de 100 militaires du centre, 13 unités de matériel militaire et spécial, y compris les complexes robotiques multifonctionnels de déminage « URAN-6 », les véhicules blindés de transport de troupes et les véhicules blindés, ont été livrés aux aérodromes de la ville d’Erevan.



Le personnel et l’équipement faisant partie des colonnes militaires marcheront le long de la route Erevan - Goris - Stepanakert et à leur arrivée à destination, ils commenceront à effectuer des tâches de reconnaissance technique, de déminage du terrain, des routes et des objets, détruisant des objets explosifs dans les régions du Haut-Karabakh les plus touchées par le conflit, en utilisant les équipes du service de recherche de mines et des complexes robotiques.



Les spécialistes du Centre international d’action antimines du Ministère russe de la Défense feront partie du centre de gestion des activités de maintien de la paix du Ministère russe de la Défense.



Les détachements de déminage, composés exclusivement de militaires sous contrat, sont capables d’effectuer des tâches de déminage dans diverses conditions physico-géographiques, à la fois manuellement et en utilisant les calculs du service de recherche des mines et des moyens robotiques.



Le Centre international d’action antimines des Forces armées de la Fédération de Russie a été créé le 1er août 2014 conformément à la décision du Ministre russe de la Défense. Le Centre forme des spécialistes du déminage conformément aux normes internationales de lutte antimines des Nations Unies IMAS.

Cliquer sur l’image pour lancer la vidéo