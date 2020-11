Une pétition demande la démission de Mehriban Aliyeva de l’UNESCO

Un pétition a été lancée sur change.org, en langue anglaise et arménienne, demandant à la directrice de l’UNESCO, Madame Audrey Azoulay, la démission de Mme Mehriban Aliyeva, vice-présidente de l’Azerbaïdjan et épouse du dictateur Aliev, comme ambassadrice de « bonne volonté » de cette institution, qui ne saurait cautionner un état criminel sous quelque forme que ce soit. Cette pétition vient s’ajouter à la Lettre ouverte des personnalités citées ci-dessous.

« Nous pensons que la première vice-présidente de l’Azerbaïdjan, Mme Mehriban Aliyeva - représentante de l’un des régimes les plus corrompus, violents et oppressifs de notre époque, ne doit pas rester une Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO, en tant que femme politique qui assume la pleine responsabilité d’innombrables violations des droits de l’homme, d’encouragement et de mise en œuvre de la politique de haine contre les Arméniens au niveau de l’État, ainsi que pour les nombreux crimes de guerre commis par les dirigeants azerbaïdjanais contre les Arméniens », indique le texte.

Il aborde également le ciblage azerbaïdjanais des centres religieux et culturels, des infrastructures civiles à Shushi et Stepanakert, qui a entraîné des destructions et des pertes massives.

Les auteurs de la lettre soulignent également le soutien de la Turquie à l’Azerbaïdjan et le transfert de terroristes mercenaires dans la région.

« Nous pensons que les dirigeants de l’Azerbaïdjan doivent être tenus responsables de toutes les violences, violations des droits de l’homme, terrorisme culturel et crimes de guerre commis contre le peuple arménien d’Artsakh et d’Arménie. Et nous attendons de l’UNESCO qu’elle reste attachée à sa mission et agisse en condamnant et punissant les actions criminelles des dirigeants de l’Azerbaïdjan.

« C’est pourquoi nous, soussignés, vous exhortons à prendre des mesures significatives et à renvoyer Mme. Mehriban Aliyeva de son titre d’Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO ».

En 2015, le Nouveau Centre européen pour la liberté de la presse et des médias (ECPMF), avait demandé à l’ancienne présidente de l’UNESCO, Irina Bokova (polonaise), de démettre immédiatement son ambassadrice de bonne volonté Mehriban Aliyeva. Cette demande n’avait pas été suivie d’effet.

