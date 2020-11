Henrikh Mkhitaryan va prolonger son contrat avec l’AS Rome selon le quotidien italien Gazetta dello Sport

Le journal italien Gazetta dello Sport vient d’informer que l’international arménien Henrikh Mkhitaryan (31 ans) actuellement en très grande forme, pourrait prolonger son contrat avec l’AS Rome. Ce prolongement de contrat sera connu selon le quotidien italien avant la fin de l’année.

Henrikh Mkhitaryan était venu d’Arsenal (Londres) à l’AS Rome dans le courant de la saison dernière. Il était transféré au club romain sous la forme d’un prêt qui fut transformé il y a quelques mois en transfert définitif à l’AS Rome. Aujourd’hui l’international arménien et les dirigeants de l’AS Rome désirent prolonger le contrat liant Henrikh Mkhitaryan avec le club. Rappelons qu’en 7 journée de championnat d’Italie, l’Arménien fut l’auteur de 5 buts -un triplé contre Gênes et un doublé dimanche dernier contre Parme- et réalisa 4 passes décisives. Un palmarès qui plaide largement en sa faveur et fait de lui un joueur indispensable à l’AS Rome.

Krikor Amirzayan