Tigran Khachatryan le ministre arménien de l’Economie a demandé sa démission

Où va s’arrêter la spirale des démissions au sein du gouvernement arménien de Nikol Pachinian ?

Après la démission de Zohrab Mnatsakanyan le chef de la diplomatie arménienne, de Davit Tonoyan le ministre arménien de la Défense, d’Arayik Harutyunyan le ministre de l’Education et des Sciences, c’est au tour de Tigran Khachatryan le ministre de l’Economie à demander sa démission du gouvernement. Information communiquée par Anna Ohanyan la secrétaire de presse du ministère de l’Economie. Tigran Khachatryan était en poste depuis octobre 2018. Cette nouvelle démission -qui va certainement être entérinée par le Premier ministre Nikol Pachinian- est le constat d’une Arménie plongée dans une grave crise politique suite à la guerre en Artsakh et l’accord signé par Nikol Pachinian au nom de l’Arménie avec l’Azerbaïdjan et la Russie. Accord de larges concessions territoriales au Haut-Karabagh (Artsakh) et une guerre qui a fait des milliers de morts de chaque côté.

Krikor Amirzayan