La France peut reconnaître la République du Haut-Karabakh par Bernard-Henri Lévy

La France peut reconnaître la République du Haut-Karabakh

23 novembre 2020

Afin de protéger un peuple mis en danger par les délires impérialistes de Poutine et Erdogan, la France doit décréter Stepanakert et Chouchi villes libres. L’appel de Bernard-Henri Lévy.

À quoi bon commémorer la fin de la guerre de 14-18 ?

Et pourquoi le souvenir des poilus ensevelis dans la glaise et le sang si c’est pour, un siècle plus tard, se retrouver pareillement somnambules ?

Car, à l’heure où Maurice Genevoix entrait au Panthéon, c’est la flamme, non du soldat inconnu, mais d’un désastre trop connu qui se rallumait aux confins de l’Europe.

Le Haut-Karabakh arménien était à la géhenne.

Toute la poudre du monde semblait s’être accumulée dans cette minuscule enclave chrétienne à l’histoire longue comme un jour d’angoisse et de persécution.

Chouchi, son humble Jéricho, tombait, non par la force de trompettes, mais par celle de soudards syriens à la solde de l’Azerbaïdjan.

Et ce n’est pas comme si on pouvait l’ignorer !

La suite sur le lien plus bas