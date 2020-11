Paris, le 22 novembre 2020

Objet : À propos de la proposition de résolution (n°145) portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut Karabagh qui sera discutée au Sénat le 25 novembre

LETTRE OUVERTE AUX PARLEMENTAIRES FRANÇAIS

COPIE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, EMMANUEL MACRON

COPIE AU PREMIER MINISTRE, NIKOL PACHINIAN

COPIE À LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE, URSULA VON DER LEYDEN

COPIE AU PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUROPÉEN, DAVID SASSOLI

COPIE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN, CHARLES MICHEL

Chers Parlementaires, Chers compatriotes députés et sénateurs,

Nous sommes à la veille de la présentation devant le Sénat – le mercredi 25 novembre - de la proposition de résolution (n°145) portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut Karabagh, pour laquelle nous vous remercions très vivement et pour laquelle nous souhaitons un vote favorable massif.

Les mots, les pensées, les émotions se bousculent. Tenter de comprendre ce chaos, transmettre.

Ce qui arrive au monde arménien dans le Caucase est une tragédie sans Euripide, sans Shakespeare, sans Racine pour la dire. Une tragédie en cours, avec un début mais sans une fin.

L’empathie d’un Sylvain Tesson, d’un Michel Onfray semble nous en dire davantage que les spécialistes de la géopolitique. Certes, il s’agit bien d’une guerre de la Civilisation contre la Barbarie. Mais où s’arrête la Civilisation et où commence la Barbarie ? Et de quel côté se situent les protagonistes ?

Certes, le monde arménien est une anomalie chrétienne aux yeux de certains tenants de l’Islam qui ont participé à cette guerre, de l’Azerbaïdjan à la Turquie jusqu’aux mercenaires terroristes djihadistes (de différentes nationalités), mais aussi aux yeux de l’Iran, l’apprend-on, qui n’a pas voulu être de reste et a fourni des armes à l’Azerbaïdjan, et aux yeux d’autres encore qui ne sont pas encore très visibles. Ce dernier geste de l’Iran le situe, bizarrement, du même côté qu’Israël, qui n’est pourtant pas un tenant de l’Islam mais qui semble avoir été le champion des fournisseurs d’armes de nouvelle génération à l’Azerbaïdjan. Quant à l’Ukraine, outre des mercenaires, elle a fourni des bombes au phosphore qui ont incendié les hommes et les forêts. Le monde arménien du Caucase est ainsi devenu un champ d’expérimentation tout trouvé pour ces nouvelles catégories d’armes. « La mort tombait sur nos têtes » racontent les conscrits survivants.

Lors de sa récente tournée d’ « adieu », Mike Pompeo, secrétaire d’Etat d’un Donald Trump en fin de mandat, se rend en France (« visite de courtoisie »), en Turquie (visite consacrée à la « liberté religieuse ») , en Géorgie, en Israël, mais évite l’Arménie. Bien que les USA coprésident le Groupe de Minsk, Mike Pompeo ne daigne pas se rendre à Erevan pourtant très proche de Tbilissi. De quel côté sont les Etats-Unis ?

Et la voisine, la Géorgie, qui accueille Pompeo et la perspective d’une base américaine sur ses terres avec enthousiasme, et qui, entre autre, donne le libre accès de son territoire aux forces militaires turques afin qu’elles se rendent en Azerbaïdjan, en soutien d’Aliev. De quel côté se trouve la Géorgie ?

Lorsque la Russie, attend que l’Arménie, son « alliée » soit à genoux pour intervenir dans une perspective de domination plutôt que d’entraide désintéressée. De quel côté est-elle ? Du côté de la civilisation ou de la barbarie ?

Qu’importe si la souveraineté de l’Arménie est bafouée, si sa vie même est en danger, nous la traverserons par des routes, des lignes de chemins fer, avec des voitures et des trains bondés de génocidaires, qui feront marcher le commerce – le long d’une fantastique route de la soie – dont l’un des buts est de porter atteinte au pouvoir de l’Europe.

Non, ici, la ligne de démarcation entre la Civilisation et la Barbarie n’est pas celle qui passe entre les pays de civilisation chrétienne et les entités islamistes. Elle ne passe apparemment pas non plus entre les démocraties et les dictatures. Mais, elle est tracée en fonction des alliances entre des pays qui peuvent avoir, à un moment donné, des intérêts en vue d’une domination économique commune de grande envergure. La Russie ou la Chine pourrait très bien s’associer aux velléités ottomanes d’Erdogan en direction de l’Est.

Que s’est-il passé avec le Groupe de Minsk ? Souvenons-nous du Ministre Le Drian prônant la temporisation, la

« neutralité » pour faciliter les travaux du Groupe, pour finalement laisser la Russie mener seule les négociations avec l’Azerbaïdjan, alors que les Etats-Unis jouent aux abonnés absents ! Un accord de cessez-le feu d’une cruauté inouïe qui ne donne que quelques heures aux habitants arméniens pour quitter leurs maisons, leurs terres, sans qu’ils sachent où ils vont. Cet attentisme a été la source de la catastrophe. Et, à ce jour, nous n’avons pas eu d’explication.

Si de petits pays comme la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, s’étaient trouvés au Caucase, ils auraient subi le même sort que l’Arménie, ils n’auraient pas eu le droit de vivre, encore moins de vivre libre.

Il y a pléthore de pays comme l’Arménie qui ne pourront jamais se défendre contre ceux qui auront des velléités de les anéantir avec les mêmes armes que celles qui viennent d’être utilisées. Si le crime n’est pas puni, si au minimum, l’Arménie et l’Artsakh ne reçoivent pas les garanties nécessaires pour pouvoir vivre libres sur leurs terres ancestrales, il n’y a aucune raison pour que cela ne se reproduise ailleurs. La défense de la Civilisation se trouve là.

Certes, il y a un projet de destruction qui est celui qui cible la civilisation européenne. Ce projet avance caché et vite et sa partie visible est la Turquie d’Erdogan ou la décapitation de Samuel Paty. Mais la leçon de ce qui vient de se passer au Caucase, c’est que La Barbarie peut se trouver des alliés qui ne sont pas du tout islamistes. Et la Civilisation de son côté peut se retrouver complètement seule.

Depuis deux ans et demi, l’Arménie avait pris le chemin de devenir l’une des plus belles démocraties au monde. Aujourd’hui, en Arménie, la douleur crée le chaos et le promoteur de la Révolution de velours, le premier ministre Nikol Pachinian, est considéré comme le responsable de la défaite, le bouc émissaire qui doit payer de sa vie pour tous les maux qui se sont abattus sur le pays.

Les observateurs remarqueront que l’Arménie et l’Artsakh ont vécu les semaines de guerre qui viennent de s’écouler dans une solitude absolue, alors que l’Azerbaïdjan a bénéficié d’un réseau incalculable d’alliances.

Pourquoi laissons-nous les Barbares être les maîtres du temps. Nos prises de conscience sont atrocement lentes. Et cette lenteur est une tragédie en soi. Comment vous expliquer la nécessité de reprendre d’urgence les rênes du temps. Il faut maintenant les devancer et vite. Créons un front lucide inspiré des créations les plus fortes des civilisations passées qui ont nourri Les Lumières et l’universalisme. Et posons des actes décisifs. Il faut donc maintenant que nous aidions l’Arménie et l’Artsakh, trésors de la Civilisation pour les Arméniens comme pour le monde.

Il ne faut pas laisser Nikol Pachinian seul.

Nous sollicitons une visite en Arménie du Président Macron,

Nous sollicitons une visite en Arménie de Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

Nous sollicitons une visite en Arménie du président du Parlement européen, David Sassoli, ainsi que avec une délégation de parlementaires européens

Nous sollicitons une visite en Arménie du président du Conseil européen, Charles Michel

Ces visites marqueront l’histoire

Reconnaissance de l’indépendance de l’Artsakh, par la France et par tous les pays de l’Union européenne.

Si les deux parties, l’Arménie et l’Artsakh sont d’accord, promouvoir et œuvrer pour le rattachement très prochain de l’Artsakh à l’Arménie

Il faut obtenir qu’aucune route, aucune voie de chemin de fer ne traverse l’Arménie pour permettre la jonction de la Turquie, de l’exclave du Nakhitchevan avec l’Azerbaïdjan. Ce serait un très grand danger pour l’Arménie et pour l’Artsakh, sachant les velléités génocidaires de la Turquie, de l’Azerbaïdjan et des terroristes djihadistes. Pourquoi cette route ne passerait-elle pas plutôt par l’Iran qui est maintenant l’allié de l’Azerbaïdjan.

Des aides humanitaires sont bien entendu nécessaires mais elles ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt des besoins de soutiens politiques et militaires. Nous considérons qu’en rester à l’aide humanitaire et à la défense du Patrimoine est une capitulation.

Accélérer l’entrée de l’Arménie dans l’Union européenne, ainsi que de l’Artsakh si le rattachement de l’Artsakh à l’Arménie tarde

Il faut interdire la vente d’armes à la Turquie et à l’Azerbaïdjan

Il faut les sanctionner le plus sévèrement possible

Condamner la Turquie et l’Azerbaïdjan pour l’usage d’armes interdites

Condamner les pays vendeurs d’armes interdites à la Turquie et à l’Azerbaïdjan

Condamner le recours par la Turquie et l’Azerbaïdjan à des milliers de mercenaires terroristes djihadistes qui sont, malgré le cessez-le-feu, un danger quotidien pour la vie des habitants de l’Arménie et de l’Artsakh. En utilisant les « services » de ces mercenaires la Turquie et l’Azerbaïdjan se mettent hors la loi. Et condamner la Turquie et l’Azerbaïdjan pour avoir fait usage d’armes interdites.

Et par conséquent, la présence militaire onusienne et française est une urgence - qui relève du droit international.- pour protéger les frontières de l’Arménie et de l’Artsakh d’incursions turco-azéro-terroristes djihadistes

Nous vous prions d’agréer, Chers Parlementaires, Chers compatriotes députés et sénateurs, l’expression de notre considération distinguée.

Pour « Coopération Arménie », Liliane Daronian

Pour « Diaspoarts », Vatché Demirdjian