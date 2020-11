Le Haut-Karabakh n’est qu’une étape pour la Turquie et l’Azerbaïdjan

La signature de l’accord de cessez-le-feu au Haut-Karabakh entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie le 10 novembre laisse un goût amer à l’Arménie qui assiste « à un rétrécissement historique et inédit de son espace civilisationnel », explique à Aleteia Tigrane Yégavian, journaliste et auteur de l’ouvrage « Minorités d’Orient, les oubliés de l’Histoire ». Une situation douloureuse dans laquelle la France peine à trouver sa place.

