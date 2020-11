Les ombudsmen d’Arménie et d’Artsakh vont rendre leurs rapport sur les atrocités commises par l’Azerbaïdjan

Les ombudsmen d’Arménie et d’Artsakh Arman Tatoyan et Artak Beglaryan ont terminé leur 4e rapport secret sur les atrocités commises par les forces armées d’Azerbaïdjan contre les soldats arméniens capturés ainsi que sur les cadavres des soldats tués sur le champ de batailles, sur la période allant du 4 au 18 novembre, a indiqué l’observateur des droits de l’homme d’Arménie A.Tatoyan dans un message sur Facebook. La période couverte par ce rapport court au-delà de l’accord de cessez-le-feu signé par l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous l’égide de la Russie le 9 novembre, puisqu’après l’arrêt des hostilités, qu’elles avaient cette fois accepté, les forces azéries se sont acharnés sur les dépouilles des soldats arméniens laissés sur le champ de bataille. Versant de l’eau, ou plutôt du sang, au moulin des ombudsmen, des video postées avec fierté par les Azéris eux-mêmes sur les réseaux sociaux, mettant en scène des soldats azéris profanant les cadavres de soldats arméniens, dont l’une particulièrement atroce montre des Azéris jouant avec la tête d’un soldat arménien décapité et la plantant sur la dépouille d’un animal qui semble être un porc – emblème bien connu du chrétien- sont autant de pièces à charge dans les rapports arméniens, accablantes pour la soldatesque azérie et pour le régime d’Aliev, qui a attisé la haine des Arméniens dans son peuple. Autant dire que les Azéris eux-mêmes se sont chargés en partie de lever le sceau du secret frappant avant publication ce 4e rapport, dont l‘obudsman arménien a précisé qu’il « concernait uniquement les faits de torture et de cruauté et portait sur la période allant du 4 au 18 novembre », un 5e rapport étant en préparation. Ce rapport fournit des preuves concrètes sur toutes « les atrocités et crimes de guerre commis par les forces armées d’ Azerbaïdjan. Tous ces gens ont été martyrisés parce qu’ils étaient des Arméniens. C’est le résultat du discours de haine porté au plus haut niveau de l’Etat en Azerbaïdjan ». Le rapport, comme les précédents, renferme des preuves et études confirmant la politique de nettoyage ethnique et de génocide menée par l’Azerbaïdjan par des méthodes terroristes en Artsakh.

P.S. Nous ne publions par le contenu du rapport eu égard au niveau d’atrocités et de tortures commises par l’Azerbaïdjan. Il sera soumis aux instances internationales, ainsi qu’aux instances concernées en Arménie”, a conclu l’Ombudsman d‘Arménie.