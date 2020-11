Nouvelles manifestations à Erevan, dialogue de sourds entre le pouvoir et l’opposition

C’est un dialogue de sourds qui s’engage en Arménie, sur fond d’une longue complainte relative à l’Artsakh, entre un pouvoir bien décidé à rester aux commandes malgré l’issue désastreuse d’une guerre meurtrière qui a fait voler en éclats les illusions arméniennes, et une opposition rassemblée autour d’un même mot d’ordre : le départ du premier ministre Nikol Pachinian, jugé responsable de cette défaite historique scellée par un accord de cessez-le-feu imposé par la Russie, et indirectement par la Turquie, qui a contraint la partie arménienne à céder la majeure partie des territoires qu’elle contrôlait, et à laisser le sort de l’Artsakh dans une plus grande incertitude encore. Un dialogue de sourds auquel l’Arménie est habituée, à commencer par N.Pachinian lui-même, pour l’avoir pratiqué lorsqu’il était dans l’opposition et qui se retrouve aujourd’hui dans la position de ses prédécesseurs, bien moins populaire en tout cas que lorsqu’il les avait renversés, à l’issue d’une marche triomphale vers le pouvoir en avril 2018. « Nous disons simplement que le leader vaincu qui a signé cette déclaration humiliante [russo-arméno-azérie] ne saurait representer les intérêts arméniens dans l’accord signé au terme de cette déclaration”, a ainsi déclaré samedi 21 novembre Artur Vanetsian, ancien chef du Service de sécurité nationale (SSN) désormais à la tête du parti Hayrenik (Patrie), l’un des 16 partis appelant au départ de N.Pachinian, devant la foule rassemblée sur la place de la Liberté à Erevan, centre nerveux des manifestations dans la capitale arménienne.L’alliance aux contours flous de partis d’opposition engagés dans ce mouvement de protestations comprend aussi la Fédération révolutionnaire arménienne (Dachnaktsoutioun) et le Parti républicain d’Arménie (HHK), anciennement au pouvoir, ainsi que les deux partis d’opposition parlementaires, Arménie prospère (BHK) et Arménie lumineuse. Dans son discours, A.Vanetsian a souligné que les protestataires n’avaient ni pour objectif de recommencer la guerre, ni de ramener au pouvoir les anciens dirigeants, une précision qui s’adressait tant à N.Pachinian, qui a à plusieurs reprises accusé ses prédécesseurs de vouloir profiter de la situation pour tenter de revenir au pouvoir, qu’à la Russie, dont les dirigeants ont multiplié ces derniers jours les critiques plus ou moins directes à l’encontre des manifestations d’Erevan, semblant accorder leur soutien à N.Pachinian, qui a été pourtant longtemps dans le viseur du Kremlin pour ses liens supposés avec l’Occident.

Pachinian et ses alliés politiques, dont les rangs se sont clairsemés, ont balayé du revers de la main les critiques de leurs détracteurs comme leurs exigences, en écartant l’éventualité d’une démission du premier ministre et même l’idée d’élections anticipées. Le premier ministre s’en tient à la « feuille de route » qu’il avait présentée quelques jours avant dans le cadre de laquelle il annonçait le 18 novembre un remaniement de son gouvernement qui sera chargé de mettre en œuvre un plan d’actions sur six mois visant à “établir la stabilité et la sécurité dans le pays ». Après avoir remplacé ses ministres de la défense, des affaires étrangères, du travail et des situations d’urgence, il nommait ainsi lund un nouveau ministre des sciences, de la culture et de la jeunesse. Les intervenants à la manifestation de l’opposition samedi ont désigné comme des non événements les nominations de nouveaux ministres en réitérant leurs critiques au plan d’action en 15 points présenté par N.Pachinian, qui porévoit, entre autres, une réforme majeure des forces armées d’Arménie, la poursuite de la lutte contre la corruption et les efforts du gouvernement pour stimuler l’activité économique. “Pour essayer de gagner du temps [Pachinian] a choisi de sacrifier ses alliés et ses amis”, a commenté un responsable de la FRA Dachnaktsoutioun, Gegham Manukian. Dans leur « feuille de route » alternative, les 16 formations d’opposition appelent à la formation d’un gouvernement intérimaire qui organiserait des élections législatives anticipées, une proposition qu’avait d’ailleurs énoncée le président de la République Armen Sarkissian dans les jours qui avaient suivi l’accord arméno-azéri. Les partisans de N.Pachinian affirment que les demandes de l’opposition n’ont pas l’appui d’une majorité d’Arméniens, en faisant valoir que quelques milliers seulement de personnes ont participé aux manifestations antigouvernementales. Ils accusent aussi l’opposition de chercher à utiliser la guerre du Karabagh pour prendre le pouvoir. “Nous ne cherchons pas à prendre le pouvoir à tout prix”, a répondu indirectement à ces accusations un autre responsable du Parti dachnak, Artsvik Minasian, cité dimanche par le service arménien de RFE/RL en ajoutant : “Voila ce que nous disons : ‘Nikol Pachinian, vous devez partir, vous avez trahi tous les idéaux avec lesquels vous avez accédé au pouvoir il y a deux ans et demi, et, ayant conduit le pays à la défaite, vous devez laisser la place à quelqu’un qui puisse défendre effectivement les intérêts arméniens à ce stade”. A.Minasian a ajouté que le Parlement contrôlé par le gouvernement devait élire un nouveau premier ministre, politiquement neutre, qui améliorera les relations avec la Russie et organisera des élections dans un délai de six mois.