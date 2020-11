Un nouveau ministre des sciences, de la culture et de la jeunesse en Arménie

Indifférent aux manifestations quotidiennes à l’appel d’une opposition unie qui exige sa démission depuis la signature de l’accord arméno-azéri sur l’Artsakh, le premier ministre arménien Nikol Pachinian poursuit le remaniement de son gouvernement, conformément à la « feuille de route » qu’il a fixée pour 6 mois, et fort de l’appui inattendu que semble lui apporter pourle moment le Kremlin. Après les ministères de force, c’était le ministère des sciences, de la culture et de la jeunesse qui était visé, le ministre Arayik Harioutiounian ( sans lien de parenté avec son parfait homonyme, le président de l’Artsakh) étant remplacé lundi 23 novembre par Vahram Dumanian, qui était juque là le doyen du Département des Mathématiques appliquées et des sciences informatiques à l’Université d’Etat d’Erevan. A.Harutiunian est le quatrième membre du gouvernement arménien à avoir démissionné ou à avoir été limogé en une semaine. N.Pachinian a désigné ses nouveaux ministres de la défense, des affaires étrangères, du travail et des situations d’urgence le 20 novembre. N.Pachinian avait déclaré le 18 novembre qu’il allait remanier son gouvernement en vue de mettre en œuvre un plan d’actions sur six mois visant à “établir la stabilité et la sécurité dans le pays” après la guerre au Haut-Karabagh. Cette annonce intervient sur fond de manifestations de l’ opposition réclamant son départ et des élections législatives anticipées eu égard à la situation créée par les pertes territoriales très importantes subies par les Arméniens dans l’Artsakh durant la guerre. Le premier ministre, dont la popularité est en baisse, est pourtant bien décidé à conserver le pouvoir, avec l’appui de ses alliés politiques, certes moins nombreux mais déterminés. A.Harutiunian, âgé de 41 ans, était un très proche collaborateur de N. Pachinian et l’un des membres fondateurs de son parti Contrat civil, principale composante de l’alliance Im Kayl (Mon Pas), majoritaire au Parlement. Il avait activement participé à la Révolution de velours de mars avril 2018 qui avait porté N.Pachinian au pouvoir à Erevan. Le cabinet du premier ministre n’a pas précisé si A.Harutiunian allait être affecté à un autre poste.