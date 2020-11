0ù va la Turquie ?

Erdogan réveille ses désirs de puissance et d’expansion face à des Européens timorés et craintifs. « Fenêtre sur le monde » analyse la politique d’Erdogan, son projet et l’influence turque en Méditerranée et en Europe avec nos deux invités : Christian Makarian, journaliste et Tigrane Yégavian, du comité de rédaction de Conflits. Présenté par Jean-Baptiste Noé.