La France met en place un mécanisme d’assistance aux Arméniens touchés par le conflit au Haut-Karabakh

À la demande du président Macron et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, la France met en place un effort structuré pour venir en aide aux Arméniens touchés par le conflit du Haut-Karabakh.

Coordonné par un comité de pilotage du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ce mécanisme mobilise les efforts du gouvernement, des associations de solidarité avec l’Arménie, des organisations humanitaires, des fondations d’entreprise et des hôpitaux. Il se concentre sur trois domaines.

1 / Après les premières actions d’urgence ces dernières semaines impliquant l’envoi de chirurgiens et de fournitures médico-chirurgicales en Arménie, plusieurs vols humanitaires ont été organisés. Un premier avion-cargo loué par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est arrivé dimanche après-midi à Erevan. Il transportait des objets donnés par les autorités françaises : du matériel médical d’urgence, et notamment une station médicale mobile permettant la prise en charge de 500 personnes ainsi que des couvertures et des kits d’hygiène à distribuer aux personnes touchées par le conflit.

Un deuxième vol est prévu pour le 27 novembre. Sa cargaison comprendra des ressources d’État, des dons collectés auprès d’associations de solidarité avec l’Arménie telles que la Fondation Aznavour et l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance, et une cargaison humanitaire fournie par des organisations humanitaires et des fondations d’entreprise.

2 / Dans le prolongement des missions médicales menées depuis octobre, le deuxième axe d’action consiste à renforcer la coopération entre les hôpitaux des deux pays. Cela sera facilité par le soutien financier du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. En France, les hôpitaux publics de Paris, Marseille et Lyon sont déjà mobilisés.

3 / Le troisième domaine se concentre sur le soutien aux projets mis en place en Arménie par les organisations humanitaires et les agences des Nations Unies. La France apportera un soutien financier direct à ces structures actives sur le terrain.

Enfin, les gouvernements locaux, dont certains soutiennent déjà activement des projets en Arménie, ont été invités à contribuer à ces trois domaines d’intervention.

Ce mécanisme d’assistance humanitaire vient en réponse à la situation d’urgence créée par le conflit au Haut-Karabakh ces dernières semaines.

En sa qualité de coprésidente du Groupe de Minsk de l’OSCE avec la Russie et les États-Unis, la France reste également pleinement attachée à une solution durable à ce conflit.