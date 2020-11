L’ONU est prête à répondre aux besoins humanitaires du Haut-Karabakh

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a confirmé lundi que les agences des Nations Unies concernées étaient prêtes à coopérer avec la Russie dans la région du Haut-Karabakh pour entreprendre une évaluation humanitaire sur le terrain.

« Le Secrétaire général des Nations Unies a clairement indiqué publiquement que nous espérons que la cessation des hostilités permettra aux acteurs humanitaires d’avoir l’accès nécessaire à toutes les personnes dans le besoin dans toutes les zones touchées par le conflit, y compris les personnes déplacées par le conflit, en particulier dans et autour du Haut-Karabakh », a déclaré le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse.

« Comme l’a souligné le Secrétaire général lors de ses plus récents appels téléphoniques avec les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, l’ONU est prête à répondre aux besoins humanitaires et est prête à travailler avec toutes les parties concernées en conséquence. La même chose a été transmise aux coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE », a déclaré le porte-parole.

En réponse à une demande de la Fédération de Russie et en attendant de plus amples détails sur le rôle et les modalités de fonctionnement du « Centre interinstitutions russe d’intervention humanitaire », le Secrétaire général a confirmé que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et les entités pertinentes des Nations Unies sont prêtes à coopérer et à discuter d’éventuelles interactions et collaborations sur le terrain, notamment en vue d’entreprendre une première évaluation interinstitutions indépendante dans le Haut-Karabakh et ses environs, dès que les conditions le permettront, afin d’obtenir une vue d’ensemble des besoins humanitaires sur le terrain », a déclaré Stéphane Dujarric.