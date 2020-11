Le FMI prévoit une baisse du PIB réel de l’Arménie de plus de 7% en 2020

Une équipe du FMI est parvenue à un accord au niveau des services avec les autorités arméniennes pour l’achèvement de la troisième revue dans le cadre du programme soutenu par un accord de confirmation du FMI, a indiqué le FMI dans un communiqué de presse.

En attendant l’approbation du Conseil d’administration du FMI, 25,714 millions de DTS (environ 36,7 millions de dollars) seront disponibles pour un appui budgétaire après la réunion du Conseil.

Selon Nathan Porter, qui a dirigé une équipe du FMI qui a mené des discussions sur la troisième revue du programme de réforme de l’Arménie soutenu par l’accord de confirmation du FMI (SBA), l’économie arménienne a été durement touchée par la pandémie COVID-19 et la pire confrontation militaire depuis le début des années 1990 et devrait se contracter en 2020.

« Ces chocs ont créé des perturbations de l’offre et de la demande intérieure et ont été exacerbés par une forte baisse des recettes d’exportation et du tourisme, des envois de fonds et, dans une certaine mesure, par des flux de capitaux plus faibles. On s’attend maintenant à ce que le PIB réel recule de plus de 7% en 2020. Bien que l’incertitude quant à la reprise soit élevée, la croissance devrait rester modeste en 2021, puis reprendre à mesure que l’économie s’adapte progressivement à l’impact de ces chocs et cicatrices économiques associées. À moyen terme, l’inflation devrait augmenter et converger progressivement vers son objectif par le bas. Les risques à la baisse à court terme associés aux développements externes, à un environnement économique et politique incertain, à des tensions régionales élevées, ainsi qu’à l’intensité et à la durée de la pandémie, sont contrebalancés par les avantages potentiels d’une reprise plus rapide de la pandémie,des cicatrices plus limitées et une mise en œuvre plus rapide des réformes.

« Les principales priorités à court terme comprennent le soutien aux plus vulnérables tout en garantissant une réponse de santé publique adéquate à la deuxième vague COVID-19. À mesure que la reprise prend de l’ampleur, il sera essentiel d’annuler les mesures de soutien temporaires restantes.

« La baisse des revenus et l’augmentation des dépenses de santé, de soutien socio-économique et de sécurité augmenteront considérablement le déficit budgétaire et la dette publique en 2020. Le déficit budgétaire en 2020 devrait s’élargir à 430 milliards de drams (7% du PIB) avant de se réduire à 355 milliards de drams (5½ pour cent du PIB) l’année prochaine. Le budget sera financé par la mobilisation de ressources auprès de sources intérieures et extérieures, y compris des partenaires de développement. La dette publique devrait dépasser 60% du PIB en 2020 et s’élever à environ 69% en 2021. Les services se félicitent du ferme engagement des autorités en faveur de la viabilité budgétaire, guidé par leur règle budgétaire, malgré les pressions auxquelles elles sont confrontées. À cette fin, les autorités intensifieront leurs efforts de mobilisation des recettes, en prenant des mesures de politique fiscale et d’administration,tout en maîtrisant les dépenses courantes et en préservant les dépenses prioritaires. En conséquence, la dette de l’administration centrale devrait diminuer progressivement à moyen terme et tomber en dessous de 60% du PIB d’ici 2026.

« L’orientation actuelle de la politique monétaire accommodante est appropriée et contribue à garantir une liquidité adéquate dans le système bancaire et à soutenir le crédit intérieur. La Banque centrale d’Arménie (BCA) devrait suivre attentivement l’évolution de la situation et se tenir prête à ajuster l’orientation monétaire si nécessaire, tout en permettant au taux de change d’être un amortisseur. Le système financier ne montre aucun signe de tension, mais le plein impact des deux chocs n’est pas encore évident. La réponse réglementaire et prudentielle de la BCA aux chocs a équilibré de manière appropriée les objectifs de préservation de la stabilité financière, de maintien de la solidité du système bancaire et de maintien de l’activité économique. La BCA devrait continuer à identifier les vulnérabilités et prendre toutes les mesures nécessaires.

« Malgré les retards en partie infligés par les deux chocs de cette année, les autorités ont continué à progresser dans leur programme de réforme économique et se sont engagées à maintenir le cap. Les priorités de réforme, entre autres, consistent à rendre le processus d’investissement public plus solide et efficace, à renforcer la gestion des risques budgétaires, à améliorer la gouvernance et la transparence fiscales, à améliorer l’efficacité et l’équité du système fiscal pour favoriser la conformité et stimuler la collecte des recettes, et renforcer le secteur de l’éducation et les efforts de la lutte contre la corruption. »