Les cas confirmés de COVID-19 en Arménie augmentent de 485 à 126709

À 11 heures le lundi 23 novembre, il y avait 95 099 patients atteints de COVID-19 guéris en Arménie, indique le Centre national de contrôle et de prévention des maladies dans son rapport quotidien.

Au total, il y a 126 709 cas confirmés d’infection au COVID-19 et 1 976 décès dans le pays. Cela signifie que 485 nouveaux cas d’infection et 24 décès ont été enregistrés depuis le rapport d’hier. Quelque 1305 personnes ont été testées pour le COVID-19 sur une journée.

On sait également que 2 autres patients positifs au coronavirus sont décédés hier pour d’autres raisons. Le nombre total de ces cas est de 503.

Selon le rapport, au total, 488 393 tests ont été effectués dans le pays depuis le début de l’épidémie. Pas moins de 29 131 patients sont actuellement traités.

L’état d’urgence dû à la pandémie de coronavirus était en vigueur en Arménie pendant six mois - du 16 mars au 11 septembre inclus. Après que le parlement a adopté des amendements au paquet de lois pertinentes, le gouvernement arménien a introduit la quarantaine dans tout le pays pour une période de 4 mois jusqu’au 11 janvier 2021. La quarantaine implique, en particulier, un régime spécial d’entrée et de sortie dans le pays, les règles d’auto-isolement, ainsi qu’un certain nombre de restrictions, y compris celles liées aux événements sociaux, au processus éducatif et aux activités économiques. Des mesures de protection individuelle doivent être appliquées sur tout le territoire arménien, et lorsque vous vous déplacez hors de votre lieu de résidence, vous devez avoir une pièce d’identité.