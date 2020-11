La Russie fait don d’un laboratoire mobile au ministère arménien de la Santé

Le Service fédéral russe pour la surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor) a fait don d’un laboratoire mobile au ministère arménien de la Santé. La cérémonie a eu lieu samedi au Centre des services de laboratoire de référence à Erevan.

Le laboratoire est conçu pour les études biologiques classiques et PCR afin d’identifier les agents infectieux particulièrement dangereux.

L’événement a été suivi par le ministre arménien de la Santé Arsen Torosyan, son homologue russe Mikhail Murashko, le chef de Rospotrebnadzor Anna Popova et des représentants du secteur de la santé des deux pays.

« Nous avons reçu un autre système de diagnostic et de traitement mobile qui aidera à lutter contre les maladies infectieuses et à prévenir leur propagation », a déclaré Arsen Torosyan. Il a remercié les collègues russes pour leur soutien inestimable dans le développement du système de santé en Arménie.

En outre, dans le cadre des programmes d’assistance, l’Arménie a reçu des vaccins, du matériel de laboratoire et de diagnostic.

À son tour, Anna Popova a noté qu’au cours des 5 dernières années, la Russie et l’Arménie ont mis en œuvre 6 programmes conjoints différents dans le domaine de la neutralisation de la rougeole et de la rubéole, de la lutte contre le VIH / sida, de l’élaboration de règles médicales et sanitaires internationales.

« Nous travaillons ensemble, essayons de tout faire pour que tout soit calme dans l’espace épidémiologique commun de nos deux pays », a-t-elle déclaré.

Le ministre russe de la Santé a indiqué qu’un grand nombre de patients blessés au combat représentent un défi majeur pour le système de santé arménien et que garder cette situation sous contrôle est un véritable héroïsme.

« Nous sommes prêts à fournir à nos partenaires arméniens une assistance à la fois pratique et consultative dans ce domaine », a déclaré le ministre russe.