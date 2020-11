100000 écoliers arméniens recevront des colis alimentaires dans le cadre du PAM

Le gouvernement arménien et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) fourniront des colis alimentaires à environ 100 000 élèves du primaire. Comme l’a expliqué le service de presse du ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie, cela est dû au fait que les cuisines et cantines scolaires restent fermées en raison du coronavirus.

Le PAM, en coopération avec les autorités arméniennes, a réorganisé le programme de repas scolaires afin que les enfants aient la possibilité de recevoir des repas quotidiens à la maison jusqu’à ce que les cuisines et cantines scolaires soient ouvertes et que les repas reprennent.

Le PAM fournira des emballages alimentaires sains à environ 50 000 élèves du primaire dans toute l’Arménie dans le cadre du programme de repas scolaires financé par la Fédération de Russie. Au cours de la nationalisation progressive du programme, le gouvernement arménien fournira simultanément une aide supplémentaire à environ 50 000 écoliers.

Le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports d’Arménie et le PAM fourniront des colis alimentaires aux écoliers au cours du premier semestre de l’année scolaire 2020-2021.

« Cette distribution unique vise à aider les familles à répondre aux besoins alimentaires de leurs enfants pendant 80 jours. Les emballages alimentaires comprennent les produits suivants : sarrasin, lentilles, pâtes, riz, huile végétale et farine de blé », indique le message.

Organisation du processus éducatif dans le cadre du COVID-19

Selon les règles précédemment établies, les élèves de première année en Arménie sont allés à l’école le 14 septembre, et l’année scolaire dans les autres niveaux de l’enseignement général a commencé le 15 septembre.

Il est obligatoire de porter des masques en classe, il est interdit d’organiser des événements de masse ( animations pour enfants le matin, projections de films, événements sportifs, animations, performances, etc.). De plus, l’extension et les activités des groupes extrascolaires organisés par l’école ont été temporairement annulées. Les écoles reçoivent des désinfectants pour les mains et les salles de classe sont désinfectées avant ou après l’école.

Les vacances d’automne dans les établissements d’enseignement général d’Arménie ont été annoncées du 15 au 29 octobre, puis prolongées jusqu’au 12 novembre.

Selon l’ordre établi par le ministère, les élèves des classes 1 à 4 et 12 étudient à plein temps et les élèves de 5 à 11 ans à distance.