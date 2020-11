Plus de 100 captifs arméniens en Azerbaïdjan

Selon la militante des droits humains Siranush Sahakyan, il y a plus de 100 captifs arméniens en Azerbaïdjan. Elle et d’autres militants des droits humains collectent des éléments de preuve pour identifier ces personnes et confirmer le fait de la captivité.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a accordé des pétitions sur la protection des droits des 17 militaires arméniens capturés pendant la guerre azerbaïdjanaise contre l’Artsakh, a écrit l’ancien ministre arménien de la Justice Artak Zeynalyan sur Facebook.

La CEDH a demandé au gouvernement azerbaïdjanais des informations documentées sur les allées et venues des soldats arméniens, les conditions de détention et les services médicaux. Le tribunal a fixé une date limite au 27 novembre pour fournir les informations requises.

Les proches des militaires disparus, à leur tour, se sont rassemblés lundi devant le ministère arménien de la Défense à Erevan pour demander aux autorités de répondre à leurs questions sur le sort des soldats.