Le Catholicos auprès des réfugiés d’Artsakh

Jeudi 19 novembre, Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a rendu visite aux familles originaires d’Artsakh réfugiées auprès de diverses instances du Saint-Siège d’Etchmiadzine. D’autres structures comparables existent également à Dzaghgadsor, Saghmosavank et Yéghéknadsor. La rencontre avec les réfugiés de l’Artsakh a débuté par les paroles d’accueil et de réconfort du directeur des services sociaux, le père Markos Mangasaryan, puis le Catholicos a donné sa bénédiction aux membres de ces familles.



Dans son adresse, Sa Sainteté a évoqué le grand courage et l’invincibilité du peuple d’Artsakh et les souffrances endurées pendant ces jours de guerre. Le patriarche a déclaré que le peuple d’Artsakh devait trouver en lui la force pour rentrer sur ses terres en s’appuyant sur Dieu et ainsi écrire de nouvelles pages glorieuses de l’histoire de l’Artsakh. Le Catholicos de tous les Arméniens a répété « le peuple arménien ne saurait ni désespérer, ni plier devant les difficultés … cela découle de notre foi chrétienne, de notre confiance en notre Seigneur ».



Sa Sainteté a rappelé qu’en tant que peuple, nous avions reçu cette grâce de Dieu qui nous permet de transformer la douleur et la souffrance en force, de créer, de reconstruire, de réaliser tous nos idéaux. Le Patriarche de tous les Arméniens a tenu à assurer les Artsakhiotes que l’Église arménienne et l’ensemble de ses fidèles sont solidaires de leur combat et qu’ils ne cesseront d’apporter leur contribution à la reconstruction de leur région.

Le catholicos a terminé son message par ces mots « Ensemble, nous transformerons ces sentiments de douleur et de chagrin en un sentiment de victoire et en de belles réalisations ».

D’après le Service d’information du Catholicossat de tous les Arméniens

St. Etchmiadzine le 20 novembre 2020

Traduction PS